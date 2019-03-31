На Черниговщине избиратель грозился поджечь кабинки для голосования

Новости Украины: На избирательном участке №740089, расположенном в поселке городского типа Борзна, Черниговской области избиратель пытался поджечь урны для голосования.

В Черниговской области избиратель пытался поджечь избирательный участок. Об этом сообщили в областном избирательном штабе одного из кандидатов в президенты Украины.

Согласно информации, инцидент произошел на участке №740089, расположенном в поселке городского типа Борзна в доме культуры. Мужчина пришел на участок с канистрой горючего и пытался поджечь урны для голосования.

Его задержали члены УИК и наблюдатели. Они также вызвали полицию и передали правонарушителя полицейским. В полиции уточнили, что по данному факту проводится проверка. О мотивах действий мужчины пока ничего не известно.

Позже стало известно, что полицейские допрашивают мужчину, который на участке в Борзне бросил бутылку с воспламеняющимся веществом в сторону кабинок для голосования.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции области, во время инцидента никто не пострадал, процесс голосования не прекращался.

Согласно информации, нетрезвый избиратель пришел на участок в Борзнянском городском доме культуры и после угрозы "я вас подожгу" достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования. Огонь сразу же потушили. Поджигателя на участке задержали и передали следственно-оперативной группе.

Сейчас местный житель дает пояснения следователю, устанавливаются мотивы совершения правонарушения. Процесс голосования продолжается в обычном режиме.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса "(хулиганство"). Согласно информации наблюдателей, присутствующих на участке, мужчина сказал, что где-то две недели тому назад он потерял документы, восстановить не смог, а без них не смог проголосовать. Поэтому он решил таким образом выразить свой протест.