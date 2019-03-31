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На Черниговщине избиратель грозился поджечь кабинки для голосования

На Черниговщине избиратель грозился поджечь кабинки для голосования
13:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: На избирательном участке №740089, расположенном в поселке городского типа Борзна, Черниговской области избиратель пытался поджечь урны для голосования.

В Черниговской области избиратель пытался поджечь избирательный участок.  Об этом сообщили в областном избирательном штабе одного из кандидатов в президенты Украины.

Согласно информации, инцидент произошел на участке №740089, расположенном в поселке городского типа Борзна в доме культуры. Мужчина пришел на участок с канистрой горючего и пытался поджечь урны для голосования.

Его задержали члены УИК и наблюдатели. Они также вызвали полицию и передали правонарушителя полицейским. В полиции уточнили, что по данному факту проводится проверка. О мотивах действий мужчины пока ничего не известно.

Позже стало известно, что полицейские допрашивают мужчину, который на участке в Борзне бросил бутылку с воспламеняющимся веществом в сторону кабинок для голосования.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции области, во время инцидента никто не пострадал, процесс голосования не прекращался.

Согласно информации, нетрезвый избиратель пришел на участок в Борзнянском городском доме культуры и после угрозы "я вас подожгу" достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования. Огонь сразу же потушили. Поджигателя на участке задержали и передали следственно-оперативной группе.

Сейчас местный житель дает пояснения следователю, устанавливаются мотивы совершения правонарушения. Процесс голосования продолжается в обычном режиме.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса "(хулиганство"). Согласно информации наблюдателей, присутствующих на участке, мужчина сказал, что где-то две недели тому назад он потерял документы, восстановить не смог, а без них не смог проголосовать. Поэтому он решил таким образом выразить свой протест.

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Поджог, Избирательный участок, Попытка, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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