Поезд "Лисичанск – Днепр" смертельно сбил пенсионерку

Новости Украины: На Харьковщине пенсионерка бросилась под пассажирский поезд.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 81-летней женщины в результате попадания под поезд в г.Лозовая Харьковской области.

"Предварительно, 81-летняя местная жительница прыгнула под пассажирский поезд сообщением "Лисичанск – Днепр". Машинист применял экстренное торможение, однако избежать наезда на женщину не удалось. От полученных травм она погибла на месте", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в воскресенье.

Из-за происшествия движения поездов останавливался примерно на 1 час.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.