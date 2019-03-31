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Денисова из СИЗО Киева: Членов комиссии нет, списков нет, бюллетеней нет

Денисова из СИЗО Киева: Членов комиссии нет, списков нет, бюллетеней нет
16:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Омбудсмен Людмила Денисова провела инспекцию в Киевском СИЗО в день выборов.

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова вместе со своими представителями посетила Киевское СИЗО для осуществления мониторинга соблюдения избирательных прав граждан, которые там содержатся, и зафиксировала, что выборы там не начались.

Соответствующее видео она выложила в Facebook.

“Нам сообщили, что вся комиссия присутствовала на объекте, мы пришли сюда, а их на объекте нет. Выборы должны были начаться в 8 часов, они не начались. Членов комиссии нет, списков нет, бюллетеней нет”, - сказала Денисова.

Она также проинформировала, что представитель Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина совместно с представителями общественности провели мониторинг соблюдения избирательных прав в территориальном медицинском объединении «Психиатрия» в Киеве. Избирательный участок в учреждении открылся вовремя.

Представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и г. Севастополя Исмаил Халиков совместно с общественными мониторами провели мониторинг соблюдения избирательных прав в ГУ "Херсонский следственный изолятор". В учреждении специальный участок открылся вовремя.

Представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в южных областях Александр Остапенко совместно с представителями общественности провели мониторинг соблюдения избирательных прав в пенитенциарных учреждениях Одеской области. В частности, они посетили Одесское СИЗО, Черноморскую исправительную колонию, Одесскую исправительную колонию и Южную исправительную колонию. Избирательные участки в этих учреждениях начали работу вовремя. Организация избирательного процесса происходит в соответствии с законодательством.

На "горячую линию" омбудсмена пришло множество жалоб о нарушениях избирательных прав

Представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в западных областях Светлана Семчишин вместе с общественными мониторами проверила, как соблюдаются избирательные права граждан во Львовском учреждении исполнения наказаний №19. Мониторинговая группа зафиксировала, что участки были открыты вовремя.

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СИЗО, Киевское СИЗО, Людмила Денисова, Выборы 2019.
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