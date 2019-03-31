Новости Украины: В Днепровском районе Запорожья двое детей подорвались на гранате, один ребенок от полученных травм умер.

В Запорожье двое детей подорвались на гранате, один из них погиб.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области. Трагедия произошла сегодня, 31 марта, в Днепровском районе Запорожья. По официальной версии полиции, мальчики 2005 и 2006 г.р. гуляли по улице Счастливая.

озле одного из многоэтажных домов они обнаружили взрывное устройство, старший ребенок бросил гранату на землю перед собой. В результате произошел взрыв. Детей доставили в больницу, жизнь старшего спасти не удалось, младшему оказана медицинская помощь, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по признакам ст. 264 Уголовного кодекса Украины (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).