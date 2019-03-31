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В Запорожье двое детей подорвались на гранате

В Запорожье двое детей подорвались на гранате
23:38 Вс, 31 Март 2019 Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины: В Днепровском районе Запорожья двое детей подорвались на гранате, один ребенок от полученных травм умер.

В Запорожье двое детей подорвались на гранате, один из них погиб.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области. Трагедия произошла сегодня, 31 марта, в Днепровском районе Запорожья. По официальной версии полиции, мальчики 2005 и 2006 г.р. гуляли по улице Счастливая. 

озле одного из многоэтажных домов они обнаружили взрывное устройство, старший ребенок бросил гранату на землю перед собой. В результате произошел взрыв. Детей доставили в больницу, жизнь старшего спасти не удалось, младшему оказана медицинская помощь, его жизни сейчас ничего не угрожает.

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Открыто уголовное производство по признакам ст. 264 Уголовного кодекса Украины (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

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Взрыв, Запорожье, Граната, Происшествие.
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