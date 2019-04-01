Национализация Привата: судебные дебаты по иску Коломойского пройдут 2 апреля

Новости Украины: На сайте Окружного административного суда Киева появилась информация о том, что 2 апреля пройдут судебные дебаты по иску о национализации "ПриватБанка".

Судебные дебаты по делу по иску Игоря Коломойского по национализации "ПриватБанка" состоятся 2 апреля 2019 года. Об этом сообщается на сайте Окружного админсуда города Киева.

"Окружной административный суд города Киева закончил рассмотрение дела по сути по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку относительно национализации "ПриватБанка". Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв и предоставлено время сторонам для подготовки к судебным прениям. Следующее заседание состоится 2 апреля", - говорится в сообщении.

Как известно, среди ряда исковых требований истец, в частности, просит суд признать противоправными и отменить решение Правления НБУ об отнесении ПАО "КБ "ПриватБанк" к категории неплатежеспособных, Решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также Решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банке и делегирование полномочий временного администратора соответствующего банка.

Ранее сообщалось, что с начала года "Приватбанк" заработал 5,2 миллиарда, что на 4 миллиарда больше аналогичного показателя прошлого года. Прибыльная работа банка была обеспечена планомерным наращиванием кредитного портфеля на 14 млрд грн. При этом, если сравнивать с январем-февралем 2018 года, "Приватбанк" увеличил объем высоколиквидных активов до 206 млрд грн (+22,2 млрд грн).