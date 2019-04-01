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В Киеве возвращают скоростной режим езды с 1 апреля

В Киеве возвращают скоростной режим езды с 1 апреля
14:31 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве с 1 апреля отменено ограничение скорости движения в 50 км/ч и увеличено до до 80 км/ч на 17 улицах столицы.

Минимальную скорость движения транспорта увеличили с 50 км/ч до 80 км/ч в Киеве. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Киевгорсовета.

Отмечается, 1 апреля отменили ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах столицы.

"Для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/ч... Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне", - говорится в сообщении.

Скорость движения увеличили на следующих участках:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);

- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

- ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

- просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул.Киото до окончания населенного пункта "Киев" при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Напомним, Шулявский путепровод в Киеве перекрыт с 16 марта в связи с реконструкцией, а движение транспорта организовано по прилегающим улицам. К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

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Киев, Отменено, Ограничение скорости движения, 17 улиц Киева, Увеличена скорость движения.
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