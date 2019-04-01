С 1 апреля: директор Одесского зоопарка показал "гренландского льва" (Видео)

Директор Одесского зоологического парка Игорь Беляков по случаю Дня смеха разыграл граждан, заявив о поступлении в учреждение редкого животного - "гренландского льва". Беляков, известный в городе своим креативным подходом к работе, сегодня разместил в социальных сетях соответствующее видеообращение. Сохраняя серьезное выражение лица, директор заявляет, что в зоопарке находится редчайший вид животного – "гренландский лев". "Мало кто знает, что всего год назад ученые открыли новый подвид льва – гренландский. В отличие от своих африканский сородичей, этот лев очень холодоустойчив. Он белый, потому что обитает в снегах, и он небольших размеров, потому что его основной добычей являются лемминги", - заявил Беляков. Директор подчеркнул, что Одесский зоопарк первый в мире получил это "редчайшее животное". "Всего несколько дней назад у нас появился самец гренландского льва и теперь наши посетители смогут полюбоваться этим чрезвычайно красивым, величественным и редчайшим зверем", - сказал он. После заявления Белякова запускается видео, на котором животное белого окраса (самец) расхаживает по вольеру. Видно, что на шее зверя – "грива", а, когда он поворачивается, становится понятно, что по вольеру бегает большой пес – стаффордширский терьер, который, по некоторым данным, является домашним животным директора зверинца. Сейчас данный ролик размещен в YouTube под рубрикой "Сенсация в Одесском зоопарке".