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Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены

Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены
08:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики НВФ 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

Боевики незаконных вооруженных формирований 18 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"1 апреля противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом пять раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями…Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников пять раз: дважды - из стрелкового оружия - вблизи поселка Пески; со станковых противотанковых гранатометов - около города Авдеевка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское" - отметили в штабе ООС.

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Также обстрелам подверглись населенные пункты: Крымское, Новолуганское, Золотое - 4, Зайцево, Новотошковское и хутор Вильный.

"С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибров 120 и 82 мм наших защитников в районе поселка городского типа Верхнеторецкое, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, двое боевиков НВФ уничтожены и шестеро получили ранения. Также огнем уничтожена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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