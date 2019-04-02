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Во Львове в детском саду отравились дети

Во Львове в детском саду отравились дети
10:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Думская

Новости Украины: Четверо детей попали в больницу с отравлением во Львове.

Во Львове четверо детей в возрасте от 3-х до 5-ти лет доставлены в больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция", один из них уже отпущен домой.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Львовской области, накануне в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одну из больниц Львова в период от 29 марта до 1 апреля были доставлены четверо детей с диагнозом "острая кишечная инфекция".

"Установлено, что все малолетние пациенты являются воспитанниками одного из львовских дошкольных учебных заведений. Одного ребенка после оказания медицинской помощи отпустили из лечебного учреждения, трое других – до сих пор госпитализированы", – сказано в сообщении.

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Назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства отравления детей.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.

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Дети, Львов, Детский сад, Массовое отравление.
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