Во Львове СБУ задержала чиновника, который вымогал 4,7 млн гривен (Видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на крупной взятке директора одного из коммунальных предприятий Львовского горсовета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 2 апреля. "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправный механизм по фиктивной поставке извести, которая должна была использоваться для стабильного функционирования станции очистки фильтрата Грибовичской свалки", – говорится в сообщении. По замыслу злоумышленника планировалось использование только трети предусмотренной технологическим процессом количества извести. При этом он хотел получить взятку в размере 65% от суммы перечисленных средств за фактически поставленный товар, а также рассчитывал на "откат" с каждого поставленного килограмма извести "По заключению экспертов деятельность чиновника могла привести к возникновению чрезвычайных событий с тяжелыми последствиями в сфере экологической безопасности", – заявили в СБУ. Сотрудники спецслужбы задокументировали вымогательство директором КП 4,7 млн гривен от местного предпринимателя за признание его победителем открытых торгов и подписание с ним договора поставки извести с последующей фальсификацией бухгалтерской документации за якобы поставленную продукцию. Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении части взятки в сумме более 400 тысяч гривен. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. "Решается вопрос о сообщение взяточнику о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Проверяется причастность других чиновников Львовского горсовета к созданию противоправного механизма в экологической сфере", – резюмировали в СБУ. По данным Захид.net, задержанным является директор КП Збиранка Виталий Пугач, предприятие которого эксплуатирует скандальную Грибовичскую мусорную свалку.