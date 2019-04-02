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Вторник, 02.04.2019

Во Львове СБУ задержала чиновника, который вымогал 4,7 млн гривен (Видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на крупной взятке директора одного из коммунальных предприятий Львовского горсовета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 2 апреля. "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправный механизм по фиктивной поставке извести, которая должна была использоваться для стабильного функционирования станции очистки фильтрата Грибовичской свалки", – говорится в сообщении. По замыслу злоумышленника планировалось использование только трети предусмотренной технологическим процессом количества извести. При этом он хотел получить взятку в размере 65% от суммы перечисленных средств за фактически поставленный товар, а также рассчитывал на "откат" с каждого поставленного килограмма извести "По заключению экспертов деятельность чиновника могла привести к возникновению чрезвычайных событий с тяжелыми последствиями в сфере экологической безопасности", – заявили в СБУ. Сотрудники спецслужбы задокументировали вымогательство директором КП 4,7 млн гривен от местного предпринимателя за признание его победителем открытых торгов и подписание с ним договора поставки извести с последующей фальсификацией бухгалтерской документации за якобы поставленную продукцию. Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении части взятки в сумме более 400 тысяч гривен. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. "Решается вопрос о сообщение взяточнику о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Проверяется причастность других чиновников Львовского горсовета к созданию противоправного механизма в экологической сфере", – резюмировали в СБУ. По данным Захид.net, задержанным является директор КП Збиранка Виталий Пугач, предприятие которого эксплуатирует скандальную Грибовичскую мусорную свалку.
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