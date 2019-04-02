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В киевских школах начнется прием детей в первые классы

В киевских школах начнется прием детей в первые классы
13:46 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Зачисление первоклассников в школы будет проходить двумя этапами.

В школах Киева 4 апреля начнется прием детей в первые классы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Прием заявлений и документов в первые классы (всех будущих первоклассников) будет проходить с 4 апреля по 31 мая 2019 года", - говорится в сообщении КГГА.

В прошлом году в Киеве за каждой начальной школой или начальным звеном любой гимназии или лицея, закрепили территорию обслуживания, так называемый микрорайон. Именно дети, проживающие на такой территории, как прошлого, так и этого года, будут иметь гарантированное право на первоочередное зачисление. Также право на первоочередное зачисление имеют родные сестры и братья детей, которые уже являются учениками/ученицами конкретной школы, дети работников соответствующего учреждения общего среднего образования и выпускники дошкольного подразделения этой школы.

Зачисление первоклассников в школы будет проходить двумя этапами. Первый этап состоится 3 июня и предусматривает прием детей в школы по гарантированному праву на первоочередное зачисление. Если заявка подается в школу не по месту жительства, необходимо будет ожидать зачисления на возможные свободные места. Если количество поданных заявлений не по месту жительства больше, чем количество свободных мест, зачисление пройдет по результатам жеребьевки, которая пройдет в период с 5 до 10 июня. На втором этапе (с 17 июня по 1 сентября и в течение учебного года) пройдет прием заявок от всех желающих, независимо от территории, района или места проживания. Отбор таких заявлений осуществляет педагогический совет школы.

Отмечается, что в школу нужно подать заявление, копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка, оригинал медицинской справки и документ, подтверждающий место проживания.

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Как сообщается, все школы получили сведения из реестра территориальной общины города Киева, которые подтверждают место проживания потенциальных первоклассников. Если сведения о ребенке внесены в реестр, то никаких дополнительных документов, подтверждающих место жительства, не нужно.

Если же ребенок не зарегистрирован по месту жительства, необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг района, и уже на следующий день школа получит подтверждение о регистрации.

Как сообщает КГГА, в этом году по прогнозам ожидается более 33 тысячи первоклассников.

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Киев, Школа, КГГА, Первый класс.
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