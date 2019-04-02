Некачественные услуги ЖКХ: сколько вернули киевлянам в 2018

Новости Украины: Киевлянам в прошлом году вернули за некачественные жилищно-коммунальные услуги более 44 млн грн.

В прошлом году киевлянам вернули по пересчету за некачественные жилищно-коммунальные услуги 44,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на начальника Управления (инспекции) самоуправляющегося контроля Станислава Москалевского.

По его информации, в 2018 году специалисты инспекции провели 1070 проверок на основе обращений киевлян, которые касались качества жилищно-коммунальных услуг. В среднем ежедневно инспекция осуществляла 4-5 проверок. В результате проверок, проведенных совместно с исполнителями услуг - управляющими компаниями, тепло- и водоснабжающих предприятий, недостатки устранялись или осуществлялся перерасчет клиентам предприятий.

«Так, в прошлом году управляющими компаниями по обслуживанию жилого фонда районов города Киева в пользу потребителей произведен перерасчет за некачественно предоставленные или непредоставленные услуги по содержанию домов и придомовых территорий на общую сумму 44,2 млн грн. В большинстве случаев основанием для проведения перерасчета стали непредоставление услуг по уборке придомовой территории и лестничных клеток, техническому обслуживанию лифтов, обслуживанию систем диспетчеризации, техническому обслуживанию и текущему ремонту систем противопожарной автоматики и дымоудаления, по поливу дворов, клумб и газонов, освещению мест общего пользования, энергоснабжению лифтов», - сказал Москалевский.

Он отметил, что существуют обращения, которые рассматриваются и выполняются в течение нескольких дней, а есть проблемы, которые накопились за многие годы и требуют более предметного изучения, принятия мер и иногда неоднократного выхода на место для контроля исполнения.