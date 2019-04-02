Добровольно сдать оружие в столице можно до 30 апреля

Новости Украины: В столице стартовал месячник добровольной сдачи оружия для избежания уголовной ответственности.

В столице стартовал месячник добровольной сдачи оружия.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, до 30 апреля граждане могут добровольно сдать оружие, взрывчатые материалы и специальные средства, хранившиеся незаконно, и избежать ответственности.

Напоминается, что за незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки наступает уголовная ответственность. Санкцией ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Вместе с тем, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса, граждане освобождаются от уголовной ответственности. Этим правом можно воспользоваться, если добровольно принести оружие в полицию, проверить его по специальным базам и зарегистрировать в законном порядке.

По вопросам добровольной сдачи оружия и его регистрации необходимо обращаться в органы в районные управления полиции.