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В Одессе задержали молдавского консула-коррупционера

В Одессе задержали молдавского консула-коррупционера
20:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Подозреваемого в коррупции консула Молдовы задержали молдавские силовики и доставили в Кишинев.

Консул Молдовы в Одессе Сергей Шептеличь был задержан во вторник сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры и  (НЦБК).

Как сообщили в пресс-службе НЦБК, перед задержанием силовики провели обыски в помещениях консульства и в квартире консула.

В сообщении отмечается, что консула подозревают в пассивной коррупции. По данным следствия, 6 апреля 2018 года консул Молдовы в Одессе С.Шептеличь незаконно выдал гражданину одной из арабских стран визу длительного пребывания в Молдове сроком на 60 дней, взамен этого он получил EUR 100. В ходе предварительного следствия подозреваемый свою вину не признал.

В консульство Молдовы в Одессе пришли с обысками

Консул был доставлен на родину, суд вынес решение о запрете на выезд из страны в течение 30 дней. Если подозреваемый будет признан виновным, то ему грозит штраф в размере от 1000 до 2000 условных единиц (около $2,9-5,8 тыс), а также запрет на право занимать определенные должности на срок до пяти лет.

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Все по теме:

Одесса, Консул, Республика Молдова, антикоррупционная прокуратура, Сергей Шептеличь, Национальный Центр по борьбе с коррупцией.
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