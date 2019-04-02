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В числе погибших на Донбассе оказалась пулеметчица Яна Червона

В числе погибших на Донбассе оказалась пулеметчица Яна Червона
22:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В результате прямого попадания мины в блиндаж погибла известная пулеметчица Яна Червона с позывным "Ведьма".

На Донбассе в результате артиллерийского обстрела со стороны оккупантов погибли двое украинских военнослужащих, в числе которых известная пулеметчица, старший солдат добробата ВСУ "Донбасс" Яна Червона. По информации Цензор.НЕТ, военные погибли в результате прямого попадания мины в блиндаж.

Отметим, Яна Червона - известный волонтер из Харькова, боец батальона специального назначения "Донбасс-Украина", мать двоих детей. В 2013-2014 годах принимала активное участие в харьковском Евромайдане. Когда начались боевые действия на Донбассе, присоединилась к волонтерскому движению. Служить в ВСУ Яна пришла в 2016 году, после двух лет волонтерства.

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Как сообщалось ранее, на Донбассе сегодня полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции подразделений Объединенных сил были обстреляны четыре раза, в результате обстрелов оккупантов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. 

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Обстрел, Донбасс, Операция объедененных сил, Яна Червона.
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