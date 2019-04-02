СМИ: В КСУ рассмотрели законопроект о переименовании Днепропетровской области

Новости Украины: КСУ признал конституционным переименование Днепропетровской области.

Конституционный суд Украины признал конституционным переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

Об этом сообщил источник агенства УНИАН в КСУ.

В частности, на сегодняшнем заседании судьи рассмотрели дела о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (№ 9310-1) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины в форме письменного производства.

"Было принято решение, что изменения в ст. 133 Конституции не противоречат требованиям ст. 157 и ст. 158 основного закона", - сказал собеседник УНИАН.

Как сообщалось ранее, 7 февраля Верховная Рада направила в Конституционный суд Украины депутатский законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (№ 9310-1). За направление законопроекта в КСУ проголосовали 240 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к законопроекту, авторами которого являются более 160 народных депутатов, говорится, что территория нынешней Днепропетровской области "неразрывно связана с историей украинского казачества и его административно-военных центров - сечей". "Сичеслав является вторым неофициальным названием Днепра, вторым по рейтингу симпатий горожан", - говорится в тексте.

Депутаты заявляют, что предложенное ими название области "соответствует мировой и отечественной практике топонимической номинации, наиболее полно отражает исторические, географические и социально-культурные особенности края".

В то же время депутаты не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта о переименовании области в Днепровскую.