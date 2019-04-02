Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
ЦИК осталось обработать 0,25% протоколов
ЦИК осталось обработать 0,25% протоколов
Тотти хочет назначить Де Росси тренером Ромы
Тотти хочет назначить Де Росси тренером Ромы
Золотая жар-птица 2019: названы номинанты украинской премии
Золотая жар-птица 2019: названы номинанты украинской премии

СМИ: В КСУ рассмотрели законопроект о переименовании Днепропетровской области

СМИ: В КСУ рассмотрели законопроект о переименовании Днепропетровской области
23:35 Вт, 2 Апрель 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: КСУ признал конституционным переименование Днепропетровской области.

Конституционный суд Украины признал конституционным переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

Об этом сообщил источник агенства УНИАН в КСУ.

В частности, на сегодняшнем заседании судьи рассмотрели дела о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (№ 9310-1) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины в форме письменного производства.

"Было принято решение, что изменения в ст. 133 Конституции не противоречат требованиям ст. 157 и ст. 158 основного закона", - сказал собеседник УНИАН.

Как сообщалось ранее, 7 февраля Верховная Рада направила в Конституционный суд Украины депутатский законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (№ 9310-1). За направление законопроекта в КСУ проголосовали 240 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к законопроекту, авторами которого являются более 160 народных депутатов, говорится, что территория нынешней Днепропетровской области "неразрывно связана с историей украинского казачества и его административно-военных центров - сечей". "Сичеслав является вторым неофициальным названием Днепра, вторым по рейтингу симпатий горожан", - говорится в тексте.

Депутаты заявляют, что предложенное ими название области "соответствует мировой и отечественной практике топонимической номинации, наиболее полно отражает исторические, географические и социально-культурные особенности края".

В то же время депутаты не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта о переименовании области в Днепровскую.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Конституция, КСУ, Днепропетровская область, Сичеславская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
02 День Фотиньи Колодезницы: что нельзя делать в этот день
03 ЦИК осталось обработать 0,25% протоколов
04 Для профилактики рака желудка медики рекомендуют пить натуральное молоко
05 ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Во вторник на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ
Во вторник на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ
Министры НАТО обсудят укрепление Альянса в Черном море
Министры НАТО обсудят укрепление Альянса в Черном море
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Интригует еще больше: Marvel показала новый трейлер &quot;Мстители: Финал&quot; (Видео)
Интригует еще больше: Marvel показала новый трейлер "Мстители: Финал" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь