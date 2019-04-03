На Донбассе погибло двое военнослужащих, еще двое ранены

Новости Украины: Боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погибло двое военнослужащих, еще двое ранены.

Боевики незаконных вооруженных формирований 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"2 апреля российские оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 103 боеприпаса калибров 152, 120 и 82-мм… Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено восемь обстрелов: из минометов калибров 120 и 82-мм - в районе Верхнеторецкого; трижды - из минометов калибра 120-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Широкино; дважды - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки; из автоматических станковых гранатометов - в районе Гнутово; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле Водяного.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь семь раз: трижды - из артиллерийских систем калибра 152-мм, минометов калибров 120 и 82-мм и стрелкового оружия - в районе Новозвановки; трижды - из минометов калибра 120-мм и автоматических станковых гранатометов - в районе Попасной; из минометов калибра 120-мм - вблизи Екатериновки.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", – подчеркнули в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 2 апреля огнем были уничтожены три боевика, еще восемь ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", – резюмировали украинские военные.