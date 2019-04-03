Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезон

Новости Украины: Отопительный сезон в Киеве официально завершается с 6 апреля.

Как сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал городской голова Виталий Кличко.

"Напомню, что решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправление принимает, исходя из погодных условий. По информации, которую предоставил нам Укргидрометцентр, температура воздуха будет повышаться. Поэтому уже с 6 апреля мы завершаем работу системы централизованного отопления", - сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время пресс-брифинга в среду.

"Отдельно отмечаю, что учреждения социальной сферы будут отключать от отопления лишь по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих заведений", - добавил он.

Замглавы КГГА также напомнил, что завершающийся отопительный сезон был пройден усилиями коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". "В апреле 2018 года город прекратил многолетнее соглашение с "Киевэнерго". По нашему мнению, несмотря на ряд вызовов, сезон прошел стабильно и надежно. Аварийные бригады оперативно ликвидировали повреждения сетей", - отметил П.Пантелеев.

В течение отопительного сезона "Киевтеплоэнерго" выявил и устранил почти 6 тысяч повреждений тепловых сетей.