Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
НАТО готовит пакет мер против РФ в Черном море
НАТО готовит пакет мер против РФ в Черном море
САП обвинила НАБУ в системных ошибках при расследовании коррупции в оборонпроме
САП обвинила НАБУ в системных ошибках при расследовании коррупции в ОПК
Определились пары полуфиналистов украинской Суперлиги
Определились пары полуфиналистов украинской Суперлиги
Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день

Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезон

Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезон
11:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Отопительный сезон в Киеве официально завершается с 6 апреля.

Как сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал городской голова Виталий Кличко.

"Напомню, что решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправление принимает, исходя из погодных условий. По информации, которую предоставил нам Укргидрометцентр, температура воздуха будет повышаться. Поэтому уже с 6 апреля мы завершаем работу системы централизованного отопления", - сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время пресс-брифинга в среду.

"Отдельно отмечаю, что учреждения социальной сферы будут отключать от отопления лишь по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих заведений", - добавил он.

В Харькове могут подорожать холодная вода и канализация

Замглавы КГГА также напомнил, что завершающийся отопительный сезон был пройден усилиями коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". "В апреле 2018 года город прекратил многолетнее соглашение с "Киевэнерго". По нашему мнению, несмотря на ряд вызовов, сезон прошел стабильно и надежно. Аварийные бригады оперативно ликвидировали повреждения сетей", - отметил П.Пантелеев.

В течение отопительного сезона "Киевтеплоэнерго" выявил и устранил почти 6 тысяч повреждений тепловых сетей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Отопительный сезон, Отопление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
03 День Фотиньи Колодезницы: что нельзя делать в этот день
04 Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
05 Во вторник на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции
Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Прогноз магнитных бурь на апрель 2019
Прогноз магнитных бурь на апрель 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь