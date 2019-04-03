В Киева в жилом доме произошла стрельба

Новости Украины: В Печерском районе Киева вечером, 2 апреля, в результате конфликта погиб человек.

В Киеве в одной из квартир на Печерске произошла стрельба. Об этом пресс-служба полиции столицы.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что в соседней квартире на улице Круглоуниверситетской слышны выстрелы. Установлено, что инцидент возник между мужчинами через решение спорного жилого вопроса.

"Предварительно установлено, что сестра одного из участников конфликта продала часть квартиры другому лицу. Трое мужчин, якобы на правах новых владельцев, пришли в дом и пытались туда попасть. Мужчина, который находился в помещении, попытался им помешать и выстрелил из ружья. В результате один из визитеров получил огнестрельное ранение в живот, был доставлен в больницу, где он вскоре умер", - сообщили в полиции.

Правоохранители задержали 57-летнего мужчину, который устроил стрельбу. С места происшествия криминалисты изъяли охотничье ружье.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.