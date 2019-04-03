Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию
Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию
Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
Лучшие теннисистки Украины сыграют на турнире в Риме
Лучшие теннисистки Украины сыграют на турнире в Риме
Джастин Бибер извинился за розыгрыш на 1 апреля
Джастин Бибер извинился за розыгрыш на 1 апреля

В Киева в жилом доме произошла стрельба

Смотрите фото (6)
В Киева в жилом доме произошла стрельба
11:52 Сегодня Телеграф kyiv.npu.gov.ua Фото: Полиция

Новости Украины: В Печерском районе Киева вечером, 2 апреля, в результате конфликта погиб человек.

В Киеве в одной из квартир на Печерске произошла стрельба. Об этом пресс-служба полиции столицы.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что в соседней квартире на улице Круглоуниверситетской слышны выстрелы. Установлено, что инцидент возник между мужчинами через решение спорного жилого вопроса.

"Предварительно установлено, что сестра одного из участников конфликта продала часть квартиры другому лицу. Трое мужчин, якобы на правах новых владельцев, пришли в дом и пытались туда попасть. Мужчина, который находился в помещении, попытался им помешать и выстрелил из ружья. В результате один из визитеров получил огнестрельное ранение в живот, был доставлен в больницу, где он вскоре умер", - сообщили в полиции.

Правоохранители задержали 57-летнего мужчину, который устроил стрельбу. С места происшествия криминалисты изъяли охотничье ружье.

В Киеве столкнулись три авто, никто не пострадал

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Киев, Полиция, Стрельба, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
03 До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
04 День Фотиньи Колодезницы: что нельзя делать в этот день
05 Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху
Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции
Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Прогноз магнитных бурь на апрель 2019
Прогноз магнитных бурь на апрель 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь