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На Киевщине в детсаду нашли шесть мин Второй мировой: фото и видео

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На Киевщине в детсаду нашли шесть мин Второй мировой: фото и видео
15:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Киевской области на территории детского сада сотрудники ГСЧС изъяли шесть минометных мин времен Второй мировой войны.

На территории детского сада в селе Андреевка на Киевщине нашли шесть минометных мин времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Киевской области.

“3 апреля группой пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киевской области изъяты шесть минометных мин времен Второй мировой войны с территории детского сада в селе Андреевка Макаровского района”, - говорится в сообщении.

 

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Отмечается, что вчера во время проведения земляных работ на детской площадке были обнаружены предметы, по своему внешнему виду могут относиться к взрывоопасным. После осмотра места происшествия и проверки прилегающей территории специалистами ГСЧС были подняті на поверхность шесть минометных мин, которые изъяты и обезврежены на специальном полигоне.

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Киевская область, Детсад, ГСЧС, Мины.
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