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Стены ЧАЭС в ближайшее время украсит мурал

Стены ЧАЭС в ближайшее время украсит мурал
16:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: На одной из стен ЧАЭС в рамках конкурса по итогам голосования жюри появится мурал.

В апреле пройдет конкурс на лучший эскизный проект для создания мурала на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), прием заявок продлится до 3 мая.

Как сообщается на сайте государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС", победителя определит экспертное жюри с учетом голосования на Facebook-странице ЧАЭС.

Задачей конкурса является разработка проекта мурала, в состав которого входит цветной эскиз, название проекта, концепция и краткое описание. Проект должен быть рассчитан на параметры 18,5х57,9 м.

Количество работ от одного участника не ограничено. Победитель конкурса награждается эксклюзивной двухдневной персональной экскурсией на Чернобыльскую АЭС и в город Припять, а также денежным вознаграждением.

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Мурал будет размещен на восточной стене машинного зала, которая выходит на офисные помещения ЧАЭС, его будут ежедневно видеть около тысячи человек персонала и посетителей станции.

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ЧАЭС, Чернобыльская АЭС, Мурал.
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