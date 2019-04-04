В "Укрзализныци" пресекли кражу топлива с помощью дронов

Новости Украины: "Укрзализныця" начала использовать дроны для предотвращения краж топлива на железной дороге.

Акционерная компания "Укрзализныця" благодаря дрону задержала воров топлива, которые были сообщниками сотрудников компании.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в сети Facebook.

"Дроны в работе. В сортировочном парке "Рени-Наливная" решили, что могут безнаказанно воровать топливо "Укрзализныци". Вечером дрон снял белую "Волгу", которая возила канистры к нашему тепловозу. ВОХР - ребята оперативные, на месте были мгновенно. Обнаружили 7 канистр дизеля в вагоне. Рядом - пустые канистры и шланг для слива горючего.

"Мастера" нашли сообщников среди наших работников - машиниста и его помощника. Их задержали, следственные действия начали", - написал он. Кравцов отметил, что дроны имеют дополнительные модули освещения, так что охрана работает круглосуточно.

"Этот пилотный проект по оснащению военизированной охраны современной техникой мы реализуем и на других филиалах. Истории с многомиллионными хищениями и абсолютной безнаказанностью в прошлом", - отметил он.

Как сообщалось, в начале января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили шести лицам о подозрении в завладении более 98 миллионов гривень акционерной компании "Укрзализныця" в результате закупки горючего по завышенным ценам.