Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Украина направила ноту РФ с требованием вернуть незаконно удерживаемых украинцев
Украина направила ноту РФ с требованием вернуть незаконно удерживаемых украинцев
В ЦИК о дебатах на "Олимпийском": Будет не теледебаты, а предвыборная агитация
ЦИК: На "Олимпийском" будут не дебаты, а агитация
Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
"Сумерки": Роберт Паттинсон поделился своим мнением о киносаге
"Сумерки": Роберт Паттинсон поделился своим мнением о киносаге

Таможенники Винницы задержали груз с зараженными помидорами

Таможенники Винницы задержали груз с зараженными помидорами
14:45 Сегодня Телеграф podiji.ko.net.ua telegraf.com.ua

Новости Украины: В следствие осмотра в партии свежих томатов из Польши выявлен карантинный организм.

В пятницу, 29 марта, при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту "Винница-Центральный", в грузе свежих томатов весом 0,2 тонн и происхождением из Республики Польша было обнаружено карантинный организм - южноамериканскую томатную моль.

Об этом сообщают на сайте Главного управления Государственной продовольственной потребительской службы в Винницкой области. К указанному грузу применены фитосанитарные мероприятия: зараженный продукт обеззараженных путем фумигации, как сообщают в ведомстве. Также с целью предотвращения подобных случаев в страну-экспортера отправлено нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

В Киеве на Осокорках вспыхнул масштабный пожар

Заметим, что американская томатная моль является основным ограничивающим фактором для производства томатов в Южной Америке. Поврежденные плоды плохо хранятся, загнивают и теряют товарное качество. Этот вредитель считается одним из самых опасных чешуекрылых вредителей томатов в Бразилии.

Томатная моль сможет выживать и наносить значительный ущерб пасленовым культурам в открытом и закрытом грунте в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Закарпатской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Таможня, Товар, Винница, Помидоры, Груз, Продукт, Мол, Задержка, Томат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До +18° и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
02 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
03 Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
04 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
05 Слова Столтенберга об Украине вызвали аплодисменты в Конгрессе США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не выполнены все условия: У Зеленского отреагировали на согласие Порошенко прийти на дебаты
У Зеленского отреагировали на ответ Порошенко о дебатах
Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Результаты 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем
Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем
Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике
Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь