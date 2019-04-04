Таможенники Винницы задержали груз с зараженными помидорами

Новости Украины: В следствие осмотра в партии свежих томатов из Польши выявлен карантинный организм.

В пятницу, 29 марта, при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту "Винница-Центральный", в грузе свежих томатов весом 0,2 тонн и происхождением из Республики Польша было обнаружено карантинный организм - южноамериканскую томатную моль.

Об этом сообщают на сайте Главного управления Государственной продовольственной потребительской службы в Винницкой области. К указанному грузу применены фитосанитарные мероприятия: зараженный продукт обеззараженных путем фумигации, как сообщают в ведомстве. Также с целью предотвращения подобных случаев в страну-экспортера отправлено нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Заметим, что американская томатная моль является основным ограничивающим фактором для производства томатов в Южной Америке. Поврежденные плоды плохо хранятся, загнивают и теряют товарное качество. Этот вредитель считается одним из самых опасных чешуекрылых вредителей томатов в Бразилии.

Томатная моль сможет выживать и наносить значительный ущерб пасленовым культурам в открытом и закрытом грунте в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Закарпатской области.