АМКУ оштрафовал 22 компании, поставляющие продукты питания для армии

Новости Украины: Общий размер штрафа, который был наложен на указанные компании, составляет – 869 265 648 грн.

Антимонопольный комитет оштрафовал 22 компании-поставщика питания для армии за сговор на тендерах.

Об этом на своей странице в Facebook написала госуполномоченный АМКУ Агния Загребельская.

"Сегодня, 4 апреля 2019, на заседании Комитета рассмотрено дело о нарушении 24 субъектами хозяйствования законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, которые касаются искажения результатов электронных реверсивных аукционов по оказанию услуг относительно обеспечения питанием по контракту, которые проводило Министерство обороны Украины при помощи системы электронных закупок "Prozorro". 22 из 24 компаний были признаны виновными в совершении нарушения", - написала Загребельская.

Она отметила, что в совершении нарушения были признаны виновными такие компании: ООО "Визит" (97,4 млн грн), ООО "Укрпродакорд ОР" (204,4 млн грн), ООО "Военторг" (363,9 млн грн), ООО "Геус-Групп" (более 1 млн грн), ООО "Продвсесвит" (свыше 1 млн грн), ООО "Время желаний" (свыше 1 млн грн), ООО "Транс Логистик Центр" (6 млн грн), ООО "Ректан" (свыше 1 млн грн), ООО "Латорица-Темп" (22 млн грн), ООО "Валета С" (1,3 млн грн), ЧП "Сбалансированное питание" (1,3 млн грн), ООО "ПКФ "САВВА" или ООО "Страттор Сильвер" (2 млн грн), ООО "Региональная кейтеринговая компания" (7,4 млн грн), ООО "Страттон Инфо" или ООО "Авика" (более 2 млн грн), ООО "АРТА ГРУПП" (1,7 млн грн), ЧП "Артек-Союз" (22,8 млн грн), НПФ "Исток-Днепр" (2,8 млн грн), ООО "Статпостач" (1,7 млн грн), ООО "Ольмира" (680 тыс. грн), ЧП "Интера" (свыше 1 млн грн), ООО "Пирятинский деликатес" (93,8 млн грн), ООО "Импел Гриффин Групп" (32,5 млн грн).

Загребельская объяснила, что предмет закупки, о которых идет речь, это услуги по обеспечению питанием по контракту (питание; услуги по обеспечению питанием, продуктами питания личного состава воинских частей Вооруженных Сил Украины, других лиц, которые согласно законодательству имеют право на обеспечение питанием в стационарных и полевых условиях).

Речь идет о 7 тендерах Минобороны на закупку услуг по обеспечению питанием по контракту личного состава воинских частей Вооруженных Сил с ожидаемой стоимостью свыше 2,5 млрд грн.

"Участниками указанных тендеров было отозвано более 70 тендерных предложений, несмотря на то, что предложения последних были наиболее экономически выгодными и могли бы быть определены победителями заказчиком", - отметила Загребельская.

В результате отзыва более экономически выгодных предложений победителями были признаны компании с большей ценой, отметили в АМКУ.