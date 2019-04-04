В Харькове начали утверждение тарифов на проезд в горэлектротранспорте

Новости Украины: Харьковский горсовет устанавливает новые тарифы на перевозку пассажиров в трамваях, троллейбусах и метро.

Проекты решений исполкома об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа в трамваях, троллейбусах и метро, а также анализ регуляторного влияния обоих документов обнародованы в четверг на официальном сайте Харьковского городского совета.

"Замечания и предложения к вышеуказанному проекту решения исполнительного комитета Харьковского городского совета принимаются в письменном виде разработчиком в течение одного месяца со дня его опубликования", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

Проектами решений предлагается установить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в размере 6 грн за поездку, а в метро - 8 грн. В анализе регуляторного влияния указано, что действующие тарифы (4 грн в трамваях и троллейбусах и 5 грн в метро) "не возмещают экономически обоснованные расходы предприятий по предоставлению услуг и не обеспечивают доходы, необходимые для бесперебойной, безаварийной перевозки пассажиров".

По мнению депутата Харьковского горсовета, адвоката Игоря Черняка, который обжаловал февральское решение исполкома о повышении стоимости проезда до 6 грн в наземном горэлектротранспорте и 8 грн в метро, публикация этих документов означает, что городской голова Харькова Геннадий Кернес и его команда признали свое поражение.

"Сегодня Геннадий Кернес и его команда, по сути, признали поражение в "тарифном споре". Исполком горсовета заново начал процедуру утверждения тарифов на проезд в метрополитене и в трамваях/троллейбусах. Специальную процедуру, предусмотренную законом для регуляторных актов. Нарушение этой процедуры как раз и было ключевым основанием для подачи наших исков", - написал И.Черняк на своей странице в Facebook. Он также пообещал, что будет добиваться возвращения харьковчанам средств, которые они переплатили, оплачивая проезд в горэлектротранспорте по повышенным тарифам.

"В новых документах чиновники горсовета признают действующими старые тарифы - 5 и 4 грн. соответственно. И это действительно так. С юридической стороны. А с практической - всех пассажиров "нагревают" на 3 грн. за каждую поездку в метро и на 2 грн. за каждую поездку в трамвае. Итого - около 3 миллионов в день. И 170 миллионов за время действия новых тарифов... Мы дальше будем заниматься тем, чтобы заставить чиновников вернуть эти 170 миллионов харьковчанам", - написал И.Черняк.

19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков ХАЦ и И.Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте на время рассмотрения исков. Однако горэлектротранспорт продолжает перевозить пассажиров по повышенной цене: трамваи и троллейбусы по 6 грн (вместо 4 грн), а метро - по 8 грн (вместо 5 грн).

По факту невыполнения горсоветом определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начато уголовное производство по ч.2 ст.382 (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами) УК Украины. Утром 20 февраля исполком горсовета принял решения о стоимости проезда в горэлектротранспорте в новой редакции. По мнению чиновников мэрии, на эти документы решения, принятые ранее окружным административным судом, не распространяются.

27 февраля Харьковский горсовет большинством голосов на очередной сессии поддержал принятые исполкомом решения об установлении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах на уровне 6 грн, а в метро - на уровне 8 грн.

25 марта Второй апелляционный административный суд отклонил апелляции, поданные исполкомом Харьковского горсовета, КП "Харьковский метрополитен" и коммунальными предприятиями, осуществляющими перевозки в наземном горэлектротранспорте, на решения суда первой инстанции о приостановлении повышения тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах до рассмотрения исков по сути.