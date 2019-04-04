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В Харькове начали утверждение тарифов на проезд в горэлектротранспорте

В Харькове начали утверждение тарифов на проезд в горэлектротранспорте
23:34 Чт, 4 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Харьковский горсовет устанавливает новые тарифы на перевозку пассажиров в трамваях, троллейбусах и метро.

Проекты решений исполкома об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа в трамваях, троллейбусах и метро, а также анализ регуляторного влияния обоих документов обнародованы в четверг на официальном сайте Харьковского городского совета.

"Замечания и предложения к вышеуказанному проекту решения исполнительного комитета Харьковского городского совета принимаются в письменном виде разработчиком в течение одного месяца со дня его опубликования", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

Проектами решений предлагается установить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в размере 6 грн за поездку, а в метро - 8 грн. В анализе регуляторного влияния указано, что действующие тарифы (4 грн в трамваях и троллейбусах и 5 грн в метро) "не возмещают экономически обоснованные расходы предприятий по предоставлению услуг и не обеспечивают доходы, необходимые для бесперебойной, безаварийной перевозки пассажиров".

По мнению депутата Харьковского горсовета, адвоката Игоря Черняка, который обжаловал февральское решение исполкома о повышении стоимости проезда до 6 грн в наземном горэлектротранспорте и 8 грн в метро, публикация этих документов означает, что городской голова Харькова Геннадий Кернес и его команда признали свое поражение.

"Сегодня Геннадий Кернес и его команда, по сути, признали поражение в "тарифном споре". Исполком горсовета заново начал процедуру утверждения тарифов на проезд в метрополитене и в трамваях/троллейбусах. Специальную процедуру, предусмотренную законом для регуляторных актов. Нарушение этой процедуры как раз и было ключевым основанием для подачи наших исков", - написал И.Черняк на своей странице в Facebook. Он также пообещал, что будет добиваться возвращения харьковчанам средств, которые они переплатили, оплачивая проезд в горэлектротранспорте по повышенным тарифам.

"В новых документах чиновники горсовета признают действующими старые тарифы - 5 и 4 грн. соответственно. И это действительно так. С юридической стороны. А с практической - всех пассажиров "нагревают" на 3 грн. за каждую поездку в метро и на 2 грн. за каждую поездку в трамвае. Итого - около 3 миллионов в день. И 170 миллионов за время действия новых тарифов... Мы дальше будем заниматься тем, чтобы заставить чиновников вернуть эти 170 миллионов харьковчанам", - написал И.Черняк.

19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков ХАЦ и И.Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте на время рассмотрения исков. Однако горэлектротранспорт продолжает перевозить пассажиров по повышенной цене: трамваи и троллейбусы по 6 грн (вместо 4 грн), а метро - по 8 грн (вместо 5 грн).

По факту невыполнения горсоветом определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начато уголовное производство по ч.2 ст.382 (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами) УК Украины. Утром 20 февраля исполком горсовета принял решения о стоимости проезда в горэлектротранспорте в новой редакции. По мнению чиновников мэрии, на эти документы решения, принятые ранее окружным административным судом, не распространяются.

С 30 марта выросли тарифы на грузоперевозки железной дорогой

27 февраля Харьковский горсовет большинством голосов на очередной сессии поддержал принятые исполкомом решения об установлении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах на уровне 6 грн, а в метро - на уровне 8 грн.

25 марта Второй апелляционный административный суд отклонил апелляции, поданные исполкомом Харьковского горсовета, КП "Харьковский метрополитен" и коммунальными предприятиями, осуществляющими перевозки в наземном горэлектротранспорте, на решения суда первой инстанции о приостановлении повышения тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах до рассмотрения исков по сути.

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Харьков, Тарифы, Метро, Деньги, Трамвай, Власти.
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