Прокуратура настаивает на пожизненном для экс-торнадовца Пугачева

Новости Украины: Сторона обвинения требует пожизненного заключения для Александа Пугачева, убившего двух полицейских в Днепре.

Приговор экс-бойцу расформированного подразделения "Торнадо" Александру Пугачеву, которого обвиняют в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре, зачитают после перерыва в заседании. Следующее заседание суда состоится 8 апреля.

Об этом стало известно во время судебного заседания в Кировском районном суде г. Днепр, сообщает корреспондент Укринформа. Судья предложил Пугачеву сказать последнее слово. Тот отказался, сказав, что ему надо для этого подготовиться. Ранее на заседаниях суда в течение двух лет Пугачев упорно молчал.

Суд удалился в совещательную комнату, сделав перерыв в заседании до 8 апреля. Как отметил прокурор отдела прокуратуры Днепропетровской области Алексей Семенюк, сторона обвинения настаивала на назначении наказания за совершение преступлений Пугачевым в виде пожизненного лишения свободы. Это самое строгое наказание по Уголовному кодексу.

Напоминаем, 25 сентября 2016 года возле автовокзала в Днепре водитель остановленного за нарушение правил дорожного движения автомобиля застрелил двух полицейских. Преступник скрылся с места происшествия. Работник патрульной полиции Артем Кутушев погиб на месте. Позднее в больнице скончалась раненая преступником патрульная Ольга Макаренко.

Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. Им оказался экс-боец расформированного подразделения "Торнадо" Александр Пугачев. Патрульные остановили тогда Пугачева за нарушение правил и попросили документы для проверки. Поскольку он уже 2 года находился в розыске за совершение тяжких преступлений, - открыл огонь. 24 января 2017 года обвинительное заключение в отношении Пугачева передали в суд.