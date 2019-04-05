Евросоюз обеспокоен количеством военных и техники РФ на Донбассе

Новости Украины: В ЕС заявили. что глубоко обеспокоены информацией по военной технике и количеству военных России на Донбассе.

Европейский Союз глубоко обеспокоен информацией о присутствии российской военной техники и личного состава в неподконтрольных правительству Украины районах Донбасса и призывает Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт в финансовом и военном планах. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы в очередной раз призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, и мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и личного состава в районах, контролируемых подконтрольными России вооруженными формированиями", - говорится в заявлении Отмечается, что ЕС остается незыблемым в своем призыве ко всем сторонам немедленно и в полном объеме выполнить Минские соглашения и уважать свои обязательства с целью достижения устойчивого политического урегулирования конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ.

"Мы призываем Россию полностью взять на себя ответственность в этом отношении и использовать свой большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы полностью выполнить Минские обязательства. Уважение к этим принципам и обязательств должны быть восстановлены", - отмечается в заявлении. Также подчеркивается, что продолжительность экономических санкций Европейского Союза против России связана с полным выполнением Минских соглашений.

При этом, Соединенные Штаты Америки призывают Россию выполнить Минские договоренности и вывести с территории Украины все свои силы. Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы призываем Россию соблюдать обязательства, которые она взяла на себя в Минске в 2014 и 2015 годах, а также вывести из Украины все свои силы. Прогресс в решении этого конфликта может начаться только после прекращения боевых действий", - заявил Кемиан. Он добавил, что США считают, что Минские договоренности в целом является "лучшим способом достичь мирного урегулирования конфликта, вызванного Россией на Донбассе".