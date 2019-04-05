Российский РЭБ вновь обнаружен на оккупированном Донбассе

Новости Украины: ОБСЕ снова зафиксировала на Донбассе российский комплекс РЭБ.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 2 апреля современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-341В "Леер-3" на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщается в опубликованном в четверг отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 3 апреля 2019 года.

“2 апреля команда СММ зафиксировала комплекс радиоэлектронной борьбы (РБ-341В "Леер-3"), который перевозили на грузовике ("КамАЗ-5350") неподалеку от населенного пункта Коньково (неподконтрольный правительству, 79 км к югу от Донецка) в южном направлении по трассе Т0508 (в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года)", - говорится в отчете.

Как сообщалось, ранее миссия ОБСЕ неоднократно информировала о выявлении различных типов российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы: Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Репеллент-1".

В частности, 10 февраля СММ ОБСЕ зафиксировала на территории оккупированной Донетчины современную автоматизированную станцию радиопомех "Торн", а 16 марта беспилотник СММ обнаружил автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" неподалеку от н.п. Южная Ломоватка на оккупированной Луганщине.