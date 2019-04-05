В Запорожской области полицейским угрожал пьяный водитель (Видео)

Новости Украины: Нарушитель пытался проехать через блокпост, однако не остановился у знака “STOP”.

Инцидент произошёл вчера, 4 апреля, в Энергодаре. Поведение одного из водителей на блокпосту вызвало подозрение у полицейских.

Автомобиль остановили. Выяснилось, за рулем был 63-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В адрес патрульных посыпались угрозы и хамство. Видео поделились в сети очевидцы.

Согласно административного кодекса Украины ст. 130 ч.1 за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии предусматривается сумма штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов граждан или 10200 грн с изъятием водительского удостоверения на срок 1 год.