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В Запорожской области полицейским угрожал пьяный водитель (Видео)

В Запорожской области полицейским угрожал пьяный водитель (Видео)
09:57 Сегодня Телеграф ria-m.tv www.objectiv.tv

Новости Украины: Нарушитель пытался проехать через блокпост, однако не остановился у знака “STOP”.

Инцидент произошёл вчера, 4 апреля, в Энергодаре. Поведение одного из водителей на блокпосту вызвало подозрение у полицейских.

Автомобиль остановили. Выяснилось, за рулем был 63-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В адрес патрульных посыпались угрозы и хамство. Видео поделились в сети очевидцы.

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Согласно административного кодекса Украины ст. 130 ч.1 за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии предусматривается сумма штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов граждан или 10200 грн с изъятием водительского удостоверения на срок 1 год.

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Полиция, Закон, Запорожье, Водитель, ПДД, Знак, Ответственность, Пост, Вождение, Пьяный.
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