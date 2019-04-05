Дело Вишинского: в киевском суде состоялось первое заседание (Видео)

Новости Украины: В Подольском районном суде Киева состоялось первое заседание по делу о главном редакторе одного из изданий Кирилла Вишинского.

Первое заседание по сути дела о Вишинском началось сегодня утром, 5 апреля. Украинского журналиста и редактора подозревают в государственной измене и ведении информационной войны против Украины.

Во время рассмотрения дела прокуроры успели зачитать около 20 страниц из 80 обвинительного акта. Сторона обвинения утверждает, что на сайте одного из интернет-изданий, главным редактором которого и был Кирилл Вишинский, были опубликованы материалы сепаратистского характера и с призывами к незаконным действием. Также, как заявили прокуроры, в статьях были использованы провокационные технологии, разжигающие этническую вражду.

Так, по сведениям прокуратуры, в марте 2014 года подозреваемый получил посылку от неустановленной личности, в которой были инструкции по размещению антиукраинской статьи "Крым. Начало". После оглашения части дела суд объявил перерыв. Следующее заседание состоится 15 апреля. Как прокомментировал адвокат Вишинского, представители прокуратуры обязаны зачитать страницы дела в полном объеме. Только тогда можно будет определить детали обстоятельства.