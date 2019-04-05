В Одессе успешно проведены завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун"

Новости Украины: В Украине состоялись успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами РЭБ.

В Одесской области состоялись успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, продемонстрировав видеозапись пусков крылатых ракет.

"Здесь на полигоне в Одесской области проходят одни из завершающих испытаний новой крылатой ракеты, которая будет поставлена на вооружение ВМС ВСУ. Это ракета противокорабельная, береговой обороны, ракета эта может использоваться и Сухопутными силами ВСУ", - заявил он.

По словам президента, это "огромный вклад, в том числе - это возможности увеличения радиуса действия указанной ракеты, использование высокоточного вооружения, более мощной боевой части".

Порошенко подчеркнул, что крылатая ракета "Нептун" является одним из достижений оборонного комплекса Украины, в частности КБ "Луч".

"Противник сегодня пытается закрыть небо, использует средства радиоэлектронной борьбы, пытается помешать нашим испытаниям, но это создает реальные условия боевого применения указанных ракет. Никаких смягчающих условий", - добавил глава государства.

Щодня посилюємо обороноздадність країни. Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України. pic.twitter.com/Z5riCtKsyQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2019 г.

Позже президент написал в Facebook: "Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины".