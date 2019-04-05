В Одессе успешно проведены завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун"

В Одесской области состоялись успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, продемонстрировав видеозапись пусков крылатых ракет.
"Здесь на полигоне в Одесской области проходят одни из завершающих испытаний новой крылатой ракеты, которая будет поставлена на вооружение ВМС ВСУ. Это ракета противокорабельная, береговой обороны, ракета эта может использоваться и Сухопутными силами ВСУ", - заявил он.
По словам президента, это "огромный вклад, в том числе - это возможности увеличения радиуса действия указанной ракеты, использование высокоточного вооружения, более мощной боевой части".
Порошенко подчеркнул, что крылатая ракета "Нептун" является одним из достижений оборонного комплекса Украины, в частности КБ "Луч".
"Противник сегодня пытается закрыть небо, использует средства радиоэлектронной борьбы, пытается помешать нашим испытаниям, но это создает реальные условия боевого применения указанных ракет. Никаких смягчающих условий", - добавил глава государства.
Щодня посилюємо обороноздадність країни.
Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України. pic.twitter.com/Z5riCtKsyQ
— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2019 г.
Позже президент написал в Facebook: "Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины".