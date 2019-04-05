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В Одессе успешно проведены завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун"
В Одессе успешно проведены завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун"
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В Одессе успешно проведены завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун"

В Одессе успешно проведены завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун"
15:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Украине состоялись успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами РЭБ.

В Одесской области состоялись успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, продемонстрировав видеозапись пусков крылатых ракет.

"Здесь на полигоне в Одесской области проходят одни из завершающих испытаний новой крылатой ракеты, которая будет поставлена на вооружение ВМС ВСУ. Это ракета противокорабельная, береговой обороны, ракета эта может использоваться и Сухопутными силами ВСУ", - заявил он.

По словам президента, это "огромный вклад, в том числе - это возможности увеличения радиуса действия указанной ракеты, использование высокоточного вооружения, более мощной боевой части".

Порошенко подчеркнул, что крылатая ракета "Нептун" является одним из достижений оборонного комплекса Украины, в частности КБ "Луч".

"Противник сегодня пытается закрыть небо, использует средства радиоэлектронной борьбы, пытается помешать нашим испытаниям, но это создает реальные условия боевого применения указанных ракет. Никаких смягчающих условий", - добавил глава государства.

 

Позже президент написал в Facebook: "Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины".

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Одесская область, Петр Порошенко, Нептун, Крылатая ракета.
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