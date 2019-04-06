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В Луцке перед горсоветом мужчина пытался поджечь себя

В Луцке перед горсоветом мужчина пытался поджечь себя
01:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Перед луцким горсоветом ветеран АТО пытался поджечь себя.

В Луцке сегодня, 5 апреля, вечером мужчина облил себя бензином перед входом в городской совет и пытался поджечь. Как сообщил корреспонденту главный врач коммунального учреждения "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Владимир Шмаль, вызов на "103" поступил сегодня в 19.04.

"Когда скорая приехала, он уже был в наручниках. На то время мужчина ничего не выкрикивал, но, как рассказали очевидцы, ранее он требовал встречи с кандидатом в президенты Зеленским и уверял, что не будет за него голосовать", - рассказал Владимир Шмаль. По его словам, мужчина, который угрожал сжечь себя, два года воевал на востоке, периодически проходит лечение из-за посттравматического синдрома. На данный момент скорая доставила его в психиатрическую больницу.

Напоминаем, в Черниговской области избиратель пытался поджечь избирательный участок.  Об этом сообщили в областном избирательном штабе одного из кандидатов в президенты Украины.

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Луцк, Поджег, Огонь, Ветеран АТО.
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