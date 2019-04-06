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Житомирского контрактника суд отправил за решетку на 9 лет

Житомирского контрактника суд отправил за решетку на 9 лет
15:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: Состоялся суд над военнослужащим, который в Житомире разворовывал имущество армии.

В Житомире контрактник за кражу военного имущества приговорен к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщил первый заместитель Житомирского гарнизона Алексей Рыхлюк.

По его словам, военная прокуратура доказала в суде вину военнослужащего, который похитил из воинской части детали интерактивного комплекса имитационного моделирования боевых действий.

”Контрактник был оператором группы имитационного моделирования и имел доступ в компьютерный класс с уникальным оборудованием. Обслуживая комплекс «солдат-хакер», преступник незаконно завладел его деталями. Комплектующие вор сбывал”, - сообщил Рыхлюк.

Вчера, 5 апреля, Богунский райсуд Житомира приговорил военнослужащего к 9 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (хищение военнослужащим военного имущества).

”Также удовлетворен гражданский иск, по которому солдат-вор должен возместить часть причиненного материального ущерба в размере 597 тысяч гривень”, - отметил Рыхлюк.

Остальные убытки компенсировали военные прокуроры совместно со спецполициею в ходе следственных и розыскных действий - похищенные детали изъяли у предпринимателей в Киеве и Львове.

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Житомир, Армия, Тюрьма, Военное имущество.
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