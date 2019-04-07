Боевики обстреляли Золотое-4, снаряд попал в жилой дом

Новости Украины: Российско-оккупационные войска из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 в Попаснянском районе, Луганской области.

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать условия перемирия и обстреливать мирные поселки вдоль линии разграничения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Вчера, со стороны поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района", - говорится в сообщении.

В результате обстрела снаряд попал в дом по ул. 1-а Свободная, повреждена крыша, а также был поврежден автомобиль, припаркованный неподалеку. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ст. 258 УК Украины (Террористический акт).

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики совершили 14 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, погибли двое украинских военнослужащих.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики десять раз обстреляли позиции украинских войск. Так, дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи н.п. Павлополь, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у Авдеевки, из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Пески.

Из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Широкино, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Опытного, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у с.Старогнатовки, из станковых противотанковых гранатометов - в районе н.п. Авдеевка и Чермалыка, из автоматических станковых гранатометов - вблизи Красногоровки.