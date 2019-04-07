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КПВВ "Гнутово" откроют 9 апреля

КПВВ "Гнутово" откроют 9 апреля
21:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: КПВВ "Гнутово" из-за проведения работ по реконструкции не будет работать до 9 апреля.

Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово", закрытый в связи с работами по обустройству инфраструктуры, не будет работать до 9 апреля.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, пропуск людей и транспорта через линию разграничения в рамках действующего гуманитарного дорожного коридора "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" был приостановлен 5 апреля.

"За короткий промежуток времени удалось заменить дорожное покрытие на территории КПВВ и в непосредственной близости от него, обустроены укрытия для гражданского населения и работников контрольных служб. Продолжаются работы по установке контрольных модулей, павильонов, других удобств для граждан и их подключению к соответствующим коммуникациям", - говорится в сообщении.

КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" временно не работают

В штабе отмечают, что проведение полного объема запланированных работ по обустройству КПВВ "Гнутово" позволит создать комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличить его пропускную способность.

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КПВВ "Гнутово", ОРДЛО, ООС.
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