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Госпогранслужба: в Одесской области мужчины попытались незаконно пересечь границу

Госпогранслужба: в Одесской области мужчины попытались незаконно пересечь границу
07:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины: Пограничники задержали нарушителей на автомобиле вблизи границы.

Пограничники Подольского отряда задержали трех мужчин, которые на автомобиле ВАЗ незаконно пересекли границу вне пункта пропуска, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничный наряд наблюдал как к линии границы со стороны Молдовы на направлении Шипка (Молдова) - Новоалександровка (Украина) подъехал автомобиль, из него вышли три человека и начали быстро засыпать инженерный ров. После этого неизвестные попытались на транспортном средстве незаконно попасть на территорию Украины" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГПСУ в воскресенье.

К месту происшествия выдвинулась группа пограничников Заметив правоохранителей молодые покинули машину и прибегли к бегству. Но бежать им пришлось недолго. Все трое нарушителей и автомобиль пограничники задержали вблизи границы. Оказалось что

"Молодые были навеселе и, не имея никаких документов, решили таким образом попасть на территорию Украины, чтобы продолжить развлечения" – отмети в Госпогранслужбе.

Нарушители, были доставлены в пограничное подразделение для установления личностей и привлечения к ответственности.

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Госпогранслужба, Одесская область, Незаконное пересечение границы.
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