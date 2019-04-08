Полиция: в Харькове трамвай сбил перебегавшую дорогу 14-летнюю девочку

Новости Украины: Девочку госпитализировали в бессознательном состоянии.

В Харькове на проспекте Героев Сталинграда трамвай сбил девочку-подростка, перебегавшую через рельсы, когда трамвай двигался на зеленый сигнал светофора, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Водитель принял меры экстренного торможения, однако все равно толкнул потерпевшую...14-летняя пострадавшая с травмой головы в бессознательном состоянии доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Харьковской областив воскресенье вечером

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.