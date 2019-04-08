На Донбассе ранен украинский военный

Новости Украины: Боевики НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный.

Боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенные Минскими договоренностями вооружения с расходом 45 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск шесть раз: из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле села Водяное; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Гнутово; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Широкино; дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка городского типа Новотроицкое" отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Попасная, Екатериновка, Новозвановка.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из гранатометов различных систем - в районе города Авдеевка; из станковых противотанковых гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Каменка" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки четверо боевиков НВФ уничтожены, и четырнадцать – получили ранения. Также уничтожен один бронетранспортер противника.