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Понедельник, 08.04.2019

В сети появилось видео уничтожения бойцами ВСУ позиции врага

Два оккупанта ликвидированы, укрепленная позиция врага полностью уничтожена – таковы последствия реакции Вооруженных сил Украины на попытку пророссийских боевиков вернуть себе уже "зачищенную" территорию. Видео уничтожения позиции боевиков на своем Youtube выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Речь о вражеской укрепленной позиции в районе Ясиноватской развязки на Донетчине, которая ранее уже была разбита ВСУ. Боевики решили вернуться на место своего преступления, чтобы продолжать провокационные обстрелы украинских военных. Но ни одного шанса воины ООС им не дали. Анатолий "Штирлиц" заверил, что разведка подтвердила уничтожение двух оккупантов и ранение еще пятерых. А позиции и укрытия, куда пытался вернуться враг, пылали еще целые сутки. Информации о дате события "Штирлиц" традиционно не обнародовал – ведь эта информация является засекреченной.
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Боевики, Донбасс, Видео, ВСУ, ООС.
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