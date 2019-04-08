Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
В ЦИК объяснили, где должны дебатировать Зеленский и Порошенко
В ЦИК объяснили, где должны дебатировать Зеленский и Порошенко
Итоги 7 апреля: Второй тур выборов, новое предложение Порошенко и США уходят из Ливии
Итоги 7 апреля: Второй тур выборов и новое предложение Порошенко
Американский боксер вызвал Ломаченко на ринг
Американский боксер вызвал Ломаченко на ринг
Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила

В столичной электричке обнаружили труп мужчины

Смотрите фото (4)
В столичной электричке обнаружили труп мужчины
10:02 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: В Киеве на Дарницком вокзале пассажиры электрички нашли мертвого мужчину.

В понедельник, 8 апреля, в Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале обнаружили труп мужчины. Тело находилось в последнем вагоне электрички между сидениями, на втором пути станции, передает "Информатор".

Сообщается, что вызов на линию 102 поступил около 5:00. Известно, что электричка двигалась по маршруту Киев - Яготин. На мужчину, который лежал между сидениями и не подавал признаков жизни, обратили внимание пассажиры. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть.

При осмотре личных вещей мужчины обнаружили паспорт. Погибшим оказался житель Полтавской области 1983 года рождения. Предварительно, на теле следов насильственной смерти не было.

В Киеве в частном секторе сгорели три дома: фото и видео

Предполагается, что мужчина лежал в вагоне еще со вчерашнего дня. Все детали инцидента и причину смерти установит следствие. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Киев, Полиция, Вокзал, Труп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
03 Дебаты на "Олимпийском": Порошенко назвал дату
04 Допинг-тест в WADA: Порошенко дал ответ Владимиру Кличко
05 Серена Уильямс проболталась о поле будущего ребенка Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Курс валют на 8 апреля: гривня укрепила свои позиции
Курс валют на 8 апреля: гривня укрепила свои позиции
Под Киевом в ДТП разбился известный бизнесмен
Под Киевом в ДТП разбился известный бизнесмен
Рецепт дня: постные голубцы
Рецепт дня: постные голубцы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь