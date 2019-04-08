В столичной электричке обнаружили труп мужчины

Новости Украины: В Киеве на Дарницком вокзале пассажиры электрички нашли мертвого мужчину.

В понедельник, 8 апреля, в Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале обнаружили труп мужчины. Тело находилось в последнем вагоне электрички между сидениями, на втором пути станции, передает "Информатор".

Сообщается, что вызов на линию 102 поступил около 5:00. Известно, что электричка двигалась по маршруту Киев - Яготин. На мужчину, который лежал между сидениями и не подавал признаков жизни, обратили внимание пассажиры. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть.

При осмотре личных вещей мужчины обнаружили паспорт. Погибшим оказался житель Полтавской области 1983 года рождения. Предварительно, на теле следов насильственной смерти не было.

Предполагается, что мужчина лежал в вагоне еще со вчерашнего дня. Все детали инцидента и причину смерти установит следствие. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.