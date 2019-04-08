В зоне ООС погиб украинский военнослужащий, еще двое получили ранения

Новости Украины: Один украинский военный погиб, двое ранены на Донбассе в понедельник.

Один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в понедельник с начала суток по состоянию на 18:00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранение. На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил", - говорится в сводке.

Всего с начала суток боевики восемь раз обстреляли позиции украинских войск, из них четыре раза - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. "Также вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские опорные пункты шесть раз: из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у с.Водяное Новоазовского района, из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – у пос.Пески Ясиноватского района, из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе пос.Опытное Ясиноватского района Донецкой области.

Из гранатометов различных систем были обстреляны позиции в районе г.Авдеевка, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе с.Верхнеторецкое Ясиноватского района, из станковых противотанковых гранатометов - в районе с.Каменка Донецкой области.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – у пос.Золотое-4 (часть г.Золотое Попаснянского района Луганской области), из минометов калибра 82 мм - у с.Луганское Марьинского района Донецкой области.