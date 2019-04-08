В Луганской области частично отключены украинские радио- и телеканалы

Новости Украины: На Луганщине частично исчезло украинское телерадиовещание.

Украинское телерадиовещание частично отключено с 4 апреля в Луганской области, говорится в обращении коллектива филиала ПАО "НОТУ "Региональная дирекция UA:Донбасс".

"С 4 апреля 2019 года на территории Луганской области частично отключено вещание украинских теле- и радиоканалов. Из-за обесточивания объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения (РРТ) отсутствует аналоговый сигнал и цифровое телевидение Т2 в Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске. Из-за долга перед ООО "ЛЭО" с 9:00 четверга обесточена башня в г.Лисичанск", - сказано в обращении, фотокопию которого опубликовал в понедельник на своей странице в Фейсбуке сотрудник телеканала "UA:Донбасс" Андрей Шаповалов.

В письме также указано, что ввиду сложившейся ситуации вместо украинских радио и телеканалов на совпадающих частотах вещают пропагандистские радиостанции и телеканалы, расположенные на оккупированной территории. "Такая ситуация вызывает негативную реакцию жителей Луганской области, тем более, в предвыборный период", - отметили в региональном НОТУ.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в комментарии "Радио Свобода" заявил, что у Общественного вещателя нет долгов перед Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) за выключенную трансляцию радио- и телеканалов на Луганскую область, потому что эту услугу даже не заказывали, на нее не предусматривались деньги в бюджете. В то же время он подтвердил частичное отсутствие украинского радиосигнала и аналогового телесигнала в Луганской области.