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Следователи ГБР задержали депутата Киевского облсовета при получении взятки

Следователи ГБР задержали депутата Киевского облсовета при получении взятки
03:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Депутату предлагали $5 тыс. за помощь.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, задержали депутата Киевского областного совета за получение неправомерной выгоды в сумме $5 тыс.

Как сообщила в понедельник пресс-служба ГБР, установлено, что за эту сумму депутат обещал частному предпринимателю, используя свое служебное положение, повлиять на сотрудников правоохранительных органов в части непрепятствования ими в осуществлении предпринимательской деятельности, касающейся заготовки деревообрабатывающей продукции.

Депутата задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины непосредственно при получении неправомерной выгоды.

Следователи теруправления ГБР в Киеве осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

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Взятка, Следователи ГБР, Киевский облсов, Депутата поймали на взятке.
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