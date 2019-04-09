Следователи ГБР задержали депутата Киевского облсовета при получении взятки

Новости Украины: Депутату предлагали $5 тыс. за помощь.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, задержали депутата Киевского областного совета за получение неправомерной выгоды в сумме $5 тыс.

Как сообщила в понедельник пресс-служба ГБР, установлено, что за эту сумму депутат обещал частному предпринимателю, используя свое служебное положение, повлиять на сотрудников правоохранительных органов в части непрепятствования ими в осуществлении предпринимательской деятельности, касающейся заготовки деревообрабатывающей продукции.

Депутата задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины непосредственно при получении неправомерной выгоды.

Следователи теруправления ГБР в Киеве осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).