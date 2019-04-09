В Хмельницкой области группа злоумышленников требовала несуществующие долги

В Хмельницкой области разоблачили группу лиц, которые требовали несуществующие долги у местных жителей. По данным спецслужбы, в состав группы входили жители региона, в частности, ранее судимые за совершение тяжких преступлений.
Как отметили в СБУ, злоумышленники “выбивали” несуществующие долги у местных жителей, создавая искусственные конфликтные ситуации и угрожая физическим насилием.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетирами от жителя одного из районов 54 тысяч гривен и задержали организатора группировки на одной из улиц областного центра при получении оговоренной суммы.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других участников группировки.
Напомним, должностных лиц Госрыбагентства разоблачили на “крышевании” браконьеров.