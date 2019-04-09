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В Хмельницкой области группа злоумышленников требовала несуществующие долги

В Хмельницкой области группа злоумышленников требовала несуществующие долги
06:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В состав группировки входил руководитель одной из районных общественных организаций.

В Хмельницкой области разоблачили группу лиц, которые требовали несуществующие долги у местных жителей.  По данным спецслужбы, в состав группы входили жители региона, в частности, ранее судимые за совершение тяжких преступлений.

Как отметили в СБУ, злоумышленники “выбивали” несуществующие долги у местных жителей, создавая искусственные конфликтные ситуации и угрожая физическим насилием.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетирами от жителя одного из районов 54 тысяч гривен и задержали организатора группировки на одной из улиц областного центра при получении оговоренной суммы.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других участников группировки.

Напомним, должностных лиц Госрыбагентства разоблачили на “крышевании” браконьеров.

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Хмельницкая область, Деньги, Злоумышленники, Несуществующие долги.
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