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Пункт пропуска "Гнутово" возобновил работу

Пункт пропуска "Гнутово" возобновил работу
10:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Госпогранслужба сообщает о возобновлении пропуска граждан и транспорта через линию разграничения в пункте пропуска "Гнутово".

С 7 утра 9 апреля возобновлен пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения в пункте пропуска "Гнутово", в "Марьинке" пропуск не осуществляется. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Поскольку часть мероприятий по реконструкции КПВВ "Гнутове" завершена, сегодня с 07.00 возобновлен пропуск лиц через линию разграничения в этом контрольном пункте. В КПВВ "Марьинка" по решению командующего Объединенных сил продолжает действовать режим "Красный" из-за угрозы для гражданского населения в связи с обстрелами вооруженными формированиями РФ дорожного коридора, пропуск граждан и транспортных средств в рамках этого гуманитарного дорожного коридора временно приостановлен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 30/55; "Новотроицкое" – 10/60; "Гнутово" – 20/20.

По данным пограничников, за прошедшие сутки, по сравнению с предыдущей, пассажиро-транспортный поток был динамичным и характеризовался некоторым увеличением. В целом КПВВ пересекли 27,9 тысячи человек и 2,7 тысячи транспортных средств.

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Как сообщалось рвнее, 5 апреля на КПВВ "Марьинка" в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории получил ранение военнослужащий. Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС было временно приостановлен.

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Пункт пропуска, Государственная пограничная служба, Марьинка, Гнутово.
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