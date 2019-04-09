На Донбассе подорвалась группа пиротехников: один погиб, еще два ранены

Новости Украины: Пиротехник ГСЧС погиб во время разминирования территории у насосной станции в Донецкой области, еще два человека ранены.

Пиротехник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям погиб во время разминирования территории у водовода насосной станции в Донецкой области, ранения получили два сотрудника группы пиротехнических работ.

Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба ГСЧС.

"Около 10:30 вблизи с. Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) подорвалась группа пиротехнических работ ГСЧС", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А.Л., ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е.А.

Напомним, за минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения