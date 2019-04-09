В Украине планируют выпустить уникальное судно "река-море"

Новости Украины: В Николаеве полным ходом идет строительство судна, которое планируется выпустить для перевозки пассажиров по Днепру до прибрежных вод прилегающих морей.

Будущее судно сможет перевозить всех желающих пассажиров и туристов по Днепру и прибрежной зоне Черного и Азовского морей.

Как стало известно, судно класса "река-море" предназначено для пассажирских перевозок и туристических рейсов в Бугском лимане, Днепре и прибрежной зоне Черного и Азовского морей. Катамаран спроектирован с учетом эксплуатации двух предыдущих проектов и значительно увеличены размеры, что позволяет расширить сферу его применения. Судно имеет длину корпуса 24 метра.

Сейчас в сборочном цехе верфи зарезервировано место для постройки еще одного судна. «Артель» участвует в тендере на строительство 3-х лоцманских катеров для АМПУ.