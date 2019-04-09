Скачать
Вторник, 09.04.2019
Порошенко назначил Кривоноса на должность, которую занимал Гладковский
Порошенко назначил Кривоноса на должность, которую занимал Гладковский
Гройсман раскритиковал члена команды Зеленского
Гройсман раскритиковал члена команды Зеленского
Украина - Хорватия: видеотрансляция матча (Видео)
Украина - Хорватия: видеотрансляция матча (Видео)
Kyiv Comic Con: Король ночи Ричард Брейк приедет на фестиваль
Kyiv Comic Con: Король ночи Ричард Брейк приедет на фестиваль

Офис Зеленского в Киеве пикетируют его поклонники и противники

Офис Зеленского в Киеве пикетируют его поклонники и противники
18:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Под офисом кандидата Владимира Зеленского в Киеве проходят акции его сторонников и противников, сам он пока никак не отреагировал.

Под офисом шоумена и кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского в Киеве во вторник днем несколько сотен представителей ряда небольших общественных организаций проводят акции с требованием к нему предоставить ответы на их вопросы, а также с намерением передать список коррупционных дел.

Во вторник днем под зданием на ул.Новоселицкая, в котором расположен офис В.Зеленского, проходит акция представителей ряда общественных организаций, в частности "Всеукраинский профсоюз сфер компьютерных и информационных технологий", "Украинский комитет по борьбе с коррупцией" и "Союз офицеров Украины".

Как передает корреспондент, участники акции призывают В.Зеленского выйти к ним и ответить на озвученные вопросы. В частности, от ряда выступающих спикеров звучат призывы ответить на звучащие в украинском информационном пространстве обвинения в его адрес в антиукраинских и пророссийских взглядах, пользовании автомобилем, который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, сдать анализы на наличие в его крови наркотических веществ и ряд других.

Гройсман раскритиковал члена команды Зеленского

Помимо этого отдельная группа пришедших под офис людей озвучивает желание передать В.Зеленскому список резонансных коррупционных дел, которые, по их мнению, не расследуются действующими властями Украины и правоохранительными органами.

По состоянию на 18.20 вторника В.Зеленский к собравшимся не вышел. В настоящее время участники акций дискутируют между собой на повышенных тонах. Ранее сочувствующие В.Зеленскому попытались отобрать у отрицательно настроенных к этому кандидату в президенты плакаты, из-за чего произошла незначительная потасовка, которая достаточно быстро прекратилась.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Акция протеста, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики указали безопасную дозу кофе для гипертоников
02 Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 9 апреля
04 В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
05 Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
Коломойский требует от суда часть акций ПриватБанка
Коломойский требует от суда часть акций ПриватБанка
В Украине планируют выпустить уникальное судно &quot;река-море&quot;
В Украине планируют выпустить уникальное судно "река-море"
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь