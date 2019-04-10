Скачать
Среда, 10.04.2019
Родственники украинских политзаключенных направили обращение в ПАСЕ
Родственники украинских политзаключенных направили обращение в ПАСЕ
В штабе ООС назвали дату и время открытия КПВВ "Марьинка"
В штабе ООС назвали дату и время открытия КПВВ "Марьинка"
Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ
"Мы падали и снова поднимались": Алена Мозговая рассказала о браке с Дэвидом Аксельродом
"Мы падали и снова поднимались": Алена Мозговая рассказала о браке с Дэвидом Аксельродом

В Днепре полиция обнаружила нелегальный цех по копчению рыбы

В Днепре полиция обнаружила нелегальный цех по копчению рыбы
01:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: Нелегальный цех по копчению и вялению рыбы с применением неизвестного химиката выявила полиция близ Днепра.

Сотрудники Нацполиции Украины в Днепропетровской области в ходе проводимого расследования выяснили, что в одном из пригородов Днепра местный житель организовал в подсобном помещении нелегальный цех по копчению и вялению рыбы.

"При этом все процессы происходили без соблюдения санитарных и ветеринарных правил, а процесс копчения – путем вымачивания рыбы в неизвестном химическом веществе. В дальнейшем рыбу реализовывали на рынках Днепра и области", - сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области во вторник.

Согласно информации, 9 апреля сотрудники отделения водной полиции провели обыск на территории и в помещениях домовладения. В ходе обыска был обнаружен и задокументирован факт организации нелегального производства.

В Донецкой области женщина подорвалась, убирая на кладбище

"Всю рыбу и оборудование изъято. Обыск состоялся в рамках открытого по ст. 251 уголовного производства (нарушение ветеринарных правил). За указанное преступление мужчине грозит штраф, ограничение или лишение свободы на срок до 3-х лет", - рассказали по полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Днепр, Днепропетровская область, Копчение рыбы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко назначил Кривоноса на должность, которую занимал Гладковский
02 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча (Видео)
03 Ливерпуль 2:0 Порту: события матча
04 Противопоказания: кому нельзя употреблять имбирь
05 Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
В Нью-Йорке вспышка кори: введен режим ЧП
В Нью-Йорке вспышка кори: введен режим ЧП
Теракт на севере Сирии: 13 погибших
Теракт на севере Сирии: 13 погибших
Постоянный недосып чреват для организма человека
Постоянный недосып чреват для организма человека
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь