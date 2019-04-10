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Среда, 10.04.2019
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ГПСУ: Стена на границе с РФ построена на 30%

ГПСУ: Стена на границе с РФ построена на 30%
05:45 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Украины: На "стену Яценюка" потратили уже 1,3 миллиарда.

Государственная пограничная служба по состоянию на 2019 год потратила 1,3 миллиарда гривень на строительство фортификационных сооружений на российско-украинской границе - так называемый проект "Стена".

Об этом рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает Слідство.Інфо.

Завершить строительство обещают в 2021 году, в настоящее время выполнено 30% работ.

"Стена" должна была обойтись государству в 4 миллиарда гривень. Проект планировали завершить в 2018 году, однако из-за недостаточного финансирования сделать это планируют в 2021 году. 1,3 миллиарда гривень, которые уже потратили на строительство, выделяются из государственной программы "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы", а также дополнительных источников финансирования.

По словам Слободяна, пока работы на границе возобновились.

"С 1 марта в Харьковской и Луганской областяха и других участках, где позволяет состояние почвы, возобновились инженерные работы", - сказал он.

Среди генподрядчиков проекта "Стена" - более 10 предприятий. Некоторые из них фигурируют в уголовных делах. Детективы НАБУ, Генеральная прокуратура и военные прокуроры исследуют их работу по обустройству границы.

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Граница, ГПСУ, Стена, Олег Слободян.
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